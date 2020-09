Ats Val Padana, ecco i dati relativi ai test sierologici rapidi

CREMONA (22 settembre 2020) - ATS della Val Padana rende noti i dati relativi ai test sierologici rapidi per la ricerca di anticorpi specifici (IgM e IgG) nei confronti del virus SARS-CoV-2, dedicati al personale scolastico docente e non docente e di quello dei servizi educativi per la prima infanzia, eseguiti a partire dal 24 agosto.

I dati di seguito riportati sono pertanto relativi al periodo 24 agosto – 18 settembre (ultimo giorno), suddivisi per soggetto erogatore; si precisa che un solo tampone è risultato debolmente positivo a seguito di un sierologico positivo (ASST Mantova), mentre tutti gli altri sono risultati tutti negativi.

Per tutta ATS della Val Padana il personale docente e non docente interessato al test sierologico è pari a circa 15600 soggetti, di questi circa 8200 sono della provincia Mantova e circa 7400 per la Provincia di Cremona.

DATI TAMPONI ATS AGOSTO-SETTEMBRE 2020

