Ladro seriale, arrestato 26enne

SORESINA (22 settembre 2020) - Arrestato in flagranza alle prime luci dell'alba, dopo l'ennesimo raid ai danni delle auto. I carabinieri della compagnia di Cremona hanno posto fine all'incubo che da oltre due mesi teneva sotto scacco i soresinesi: l'attività investigativa avviata da metà luglio ha permesso di accertare che il soggetto autore dei furti e dei danneggiamenti alle auto in sosta era un 26enne di origini marocchine, arrestato intorno alle 5 dopo essersi blindato all'interno della propria abitazione. All'interno dell'appartamento è stata recuperata la refurtiva dei colpi messi a segno nel corso della notte: cellulare, occhiali da sole, cuffie bluetooth e contanti. Ma i militari hanno rinvenuto anche gran parte degli oggetti presumibilmente rubati in passato all'interno delle vetture, ma anche nelle cantine e nei garage (pc portatili, cellulari, ipad, utensili da lavoro, biciclette, orologi, abbigliamento e attrezzature per sport). L’operazione che ha preso avvio verso le 5 ha visto impegnati i militari del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia unitamente a quelli della locale stazione ed è il risultato di una importante attività investigativa avviata dai carabinieri a seguito delle numerose denunce (oltre 40) presentate dai cittadini di Soresina. Il 26enne dopo l'arresto è stato trattenuto negli uffici della compagnia di Cremona in attesa del processo con rito direttissimo.

