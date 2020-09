Al voto il 41% dei cremonesi. Domani seggi aperti fino alle 15

CREMONA (20 settembre 2020) - Ultima domenica d’estate per un voto ad andamento lento e senza ‘battiquorum’ anche a Cremona, dove la prima delle due giornate elettorali dedicate al referendum costituzionale sulla riduzione dei parlamentari (domani si può votare dalle 7 alle 15, subito dopo inizieranno le operazioni di spoglio) è scivolata via senza scossoni di sorta. A mezzogiorno la percentuale di affluenza al voto nel territorio comunale è stata pari al 12,81%: dato inferiore a quelli registrati a Crema (13,92%), Casalmaggiore (13,41%) e in ambito provinciale (13,98%), ma superiore alla media lombarda.

Alle 19 Cremona è salita a 30,30%, Crema al 33,76% e Casalmaggiore al 29,04%; con la media provinciale attestata al 32,79% e quella regionale al 31,44%.

Alle 23 Cremona è salita a 37,98%, Crema al 41,73% e Casalmaggiore al 36,94%. Media provinciale attestata al 40,73%.

