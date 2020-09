Sorpresa in centro, serata cremonese per Belen Rodriguez

CREMONA (20 settembre 2020) - Agitazione ma soprattutto tanti scatti e selfie ieri sera in piazza Stradivari, per la presenza in centro città della showgirl argentina Belen Rodriguez. La modella e attrice, che proprio oggi compie 36 anni, era seduta ai tavoli del Chocabeck in compagnia di amici. Belen, con grande cordialità, si è concessa ai fans cremonesi che ambivano ad una foto insieme a lei.

