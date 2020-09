Aereo in avaria precipita a Livrasco, due morti

***AGGIORNAMENTO. CASTELVERDE (20 settembre 2020) - Sono due i morti nello schianto dell'aereo Pilatus, il pilota e un paracadutista. Il volo era partito dal Migliaro. Il mezzo aereo, a nove posti, sembra abbia perso un'ala e abbia preso fuoco con a bordo il pilota. Il corpo del paracadutista (l'ultimo che doveva lanciarsi) è stato trovato senza vita a un chilometro di distanza. L'aereo è andato completamente distrutto. Proseguono le ricerche da parte dei soccorritori.

LA TESTIMONIANZA. Mario Tinelli, pensionato di 75 anni di Livrasco, era in giro con i cani nella prima domenica di caccia, insieme al nipote Nicola di 33 anni: "Ho sentito un rumore strano, mi sono girato verso il cielo e ho visto l'aereo che veniva giù volteggiando in maniera strana, e poi è sceso in picchiata. Ho visto fumo e dei pezzi". Il nipote è corso verso il campo dove è poi stato trovato il corpo del paracadutista e ha lanciato i soccorsi, mentre l'aereo con a bordo il pilota è precipitato nel campo di mais ad un chilometro di distanza. Sul posto è atteso il sostituto procuratore Vitina Pinto.

Intanto, in merito all'accaduto, l’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) ha "avviato un’inchiesta di sicurezza sull’incidente che, oggi 20 settembre, nei pressi dell’aeroporto di Cremona, ha interessato l’aeromobile Pilatus PC-6 marche di identificazione T7-SKY, durante lo svolgimento di attività lancio paracadutisti. Decedute due persone che erano a bordo del velivolo. L’ANSV ha contestualmente disposto l’invio di un proprio investigatore sul sito dell’incidente per l’acquisizione delle prime evidenze utili all’indagine".

CASTELVERDE (20 settembre 2020) - Un aereo è precipitato questa mattina, poco dopo le 9.30, in località Livrasco. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco, un'ambulanza della Croce rossa, l'automedica e l'elisoccorso proveniente da Bergamo. I soccorritori hanno trovato il cadavere di un uomo, ma dell'aereo per ora non vi è traccia.

