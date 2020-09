«Ripartire tutti dal lavoro. Chi governa ora ci ascolti»

CREMONA (20 settembre 2020) - «I prossimi mesi saranno fondamentali per decidere come utilizzare le risorse del Recovery Fund e predisporre progetti coerenti con gli obiettivi chiesti dall’Europa: rivoluzione digitale, transizione energetica, attenzione per l’ambiente, investimenti in infrastrutture, occupazione, riduzione delle disuguaglianze. Parliamo del futuro del nostro Paese. Chiediamo al Governo un coinvolgimento delle parti sociali. Nello stesso tempo riteniamo indispensabile un rafforzamento dell’economia tramite la crescita della domanda interna, che si può realizzare solo aumentando il salario dei lavoratori attraverso il rinnovo dei contratti nazionali e con una riduzione delle aliquote fiscali». Sono le parole di Marco Pedretti, segretario generale provinciale della Cgil, a fissare i temi centrali della manifestazione sindacale unitaria che l’altro ieri mattina ha visto a Milano, in piazza del Duomo, la presenza nutrita di esponenti di Cgil, Cisl e Uil giunti da tutta la Lombardia. Il tutto nell’ambito della mobilitazione nazionale «Ripartire dal Lavoro». Circa trecento tra delegati e pensionati hanno preso parte all’evento, organizzato nel rispetto delle misure anti-Covid. Dal palco sono intervenuti rappresentanti del mondo del lavoro, dai trasporti alla manifattura, dalla scuola alla sanità.

