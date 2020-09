Lascia un milione di euro per le sue due comunità

CASTELLEONE/ORZINUOVI (19 settembre 2020) - Prima di andarsene ha fatto in modo che i propri beni finissero alle comunità in cui aveva vissuto: Orzinuovi e Castelleone. E ad entrambe le cittadine Alessandra Micheli ha lasciato in dono un’autentica fortuna: oltre un milione di euro. Il decesso della benefattrice risale a poco meno di due anni fa ma le pratiche testamentarie, e l’effettivo trasferimento dei lasciti ai soggetti indicati dalla defunta, si sono conclusi recentemente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO