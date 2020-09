Torna l’Sos micropolveri: sono oltre i limiti da giorni

CREMONA (19 settembre 2020) - Lo smog torna a salire. A preoccupare però non sono solo i valori di Pm10, ma quelli riferiti al più insidioso Pm2.5, il cosiddetto particolato fine, composto da particelle di diametro aerodinamico inferiore in grado di penetrare più in profondità nell’albero respiratorio umano. I valori rilevati a Cremona sono superiori a quelli consentiti dalle normative in vigore: da oltre una settimane le colonnine di misurazione di Arpa Lombardia hanno rilevato una dispersione che si assesta tra i valori medi di 28 e i 32 microgrammi al metro cubo, quando il limite per la protezione della salute umana stabilito dalla normativa è di 20. La giornata peggiore si è registrata il 10 settembre con livelli che sono arrivati a 34. E questo si riflette immediatamente sulla qualità dell’aria: le stime degli ultimi dieci giorni effettuate da Arpa confermano un livello scadente. A questo scenario si sta aggiungendo poi l’aumento dei valori delle polveri Pm10.

