Al fianco degli «ultimi». La missione di Michela

CREMONA (11 settembre 2020) - La cremonese Michela Accerenzi, cooperante in Honduras, in lockdown dal 16 marzo, promuove la campagna Sosteniamo le donne di Santa Rosa de Copán - Honduras, che verrà presentata sabato 19 settembre a Persico Dosimo. Ed è in vista di quella serata, che racconta la sua esperienza.

Dove si trova precisamente ora?

«Vivo a Santa Rosa de Copán, una cittadina di circa 45.000 abitanti nell’occidente dell’Honduras. Sono qui da gennaio 2016, anche se prima del lockdown passavo la metà del tempo in viaggio tra i progetti che sviluppiamo in Honduras, Nicaragua e Guatemala».

Di che cosa si occupa in particolare?

«Come coordinatrice in Centro America della Fondazione Etea mi occupo della supervisione di tutti i progetti che sviluppiamo nella regione. Come Ong, ci occupiamo di vari temi, tra cui lo sviluppo rurale, la sicurezza alimentare, la violenza di genere, la prevenzione dei conflitti e la formazione dell’intelligenza emozionale in centri scolastici, l’educazione, le energie rinnovabili, l’appoggio alla micro e piccola impresa, la ricerca universitaria in ambito dello sviluppo. Le mie funzioni principali sono la gestione del personale locale (15 persone), il mantenimento di relazioni interistituzionali con le organizzazioni socie e con le entità finanziatrici, il controllo della gestione dei risultati dei progetti e dei fondi spesi e la ricerca di fondi per nuovi progetti».

INTERVISTA INTEGRALE SU LA PROVINCIA DELL'11 SETTEMBRE 2020

