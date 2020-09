VIDEO Conte: «La scuola riapre regolarmente il 14 settembre»

ROMA (9 settembre 2020) - Conferenza stampa a Palazzo Chigi, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte sulla scuola. Intervengono i ministri Lucia Azzolina, Roberto Speranza e Paola De Micheli. Le comunicazioni del governo sull'avvio dell'anno scolastico.

«Abbiamo lavorato intensamente alla riapertura delle scuole: quest’anno avverrà in un contesto nuovo e non facile che sfiderà tutto il sistema Italia. Ma grazie al nostro lavoro l’anno scolastico comincerà regorlamente», afferma il premier Giuseppe Conte. «Ci sarà qualche cambiamento, qualche nuova regola si aggiungerà rispetto a quelle consuete. Il rientro in classe è un rientro in piena sicurezza ed è e sarà il faro di questo governo». Sulla scuola abbiamo messo in campo un investimento di 7 miliardi: per la riapertura c'è un grande lavoro di squadra. Devo ringraziare i ministri Azzolina, Speranza, De Micheli, Boccia, ill commissario Arcuri, Borrelli e tutti i rappresentanti regioni e enti locali». «Rivolgo un appello ai principali protagonisti della sfida: ai nostri ragazzi. Mi rivolgo a voi per dirvi grazie, siete stati voi a pagare il prezzo più grande di questa emergenza. La scuola chiusa, la didattica a distanza è stato un peso enorme. La tecnologia che avete a disposizione non ha potuto compensare la rinuncia che siete stati chiamati a compiere». «Investiremo sulla scuola, non vogliamo più classi pollaio». «La scuola riapre regolarmente il 14 settembre».