Covid, in provincia di Cremona tre nuovi casi positivi

CREMONA (7 settembre 2020) - Nelle ultime 24 ore in provincia di Cremona si sono registrati 3 nuovi casi di positività al Coronavirus. La scorsa settimana, dopo una fase decisamente calante, la curva è tornata a salire, con 50 nuovi contagiati.

IN LOMBARDIA

Con 9.088 tamponi effettuati, sono 109 i nuovi casi positivi in Lombardia e il rapporto tra tamponi effettuati e positivi riscontrati è pari all’1,19%, in calo rispetto all’1,63% registrato ieri. I decessi sono 6 per un totale complessivo di 16.886 morti in regione. C'è un ricovero in più in terapia intensiva (26 in totale), calano invece i posti letto occupati negli altri reparti (-6, 242). Non si registrano contagi a Como, Mantova e Sondrio, mentre Milano rimane la provincia più colpita con 47 casi, di cui 27 a Milano città, seguita da Monza e Brianza (19), Brescia (14) e Bergamo (12).

Come ogni giorno, sulla home page del sito della Regione Lombardia (www.regione.lombardia.it), è disponibile una ‘dashboard’ navigabile con tutti i dati aggiornati.

I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 9.088, totale complessivo: 1.716.130

- i nuovi casi positivi: 109 (di cui 17 ‘debolmente positivi’ e 10 a seguito di test sierologico)

- i guariti/dimessi totale complessivo: 76.818 (+24), di cui 1.329 dimessi e 75.489 guariti

- in terapia intensiva: 26 (+1)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 242 (-6)

- i decessi, totale complessivo: 16.886 (+6)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 47, di cui 27 a Milano città;

Bergamo: 12;

Brescia: 14;

Como: 0;

Cremona: 3;

Lecco: 2;

Lodi: 1;

Mantova: 0;

Monza e Brianza: 19;

Pavia: 1;

Sondrio: 0;

Varese: 1

IN ITALIA

Sono 12 i morti per Coronavirus nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto alle 7 vittime di ieri. Calano ancora i contagi: sono 1.108, ieri sono stati 1.297. Questi i dati diffusi sul sito della Protezione Civile e dal bollettino del ministero della Salute. 52.553 i tamponi effettuati. 142 le persone in terapia intensiva, 9 più di ieri. I guariti sono 210.238 dall'inizio dell'emergenza, 223 da ieri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO