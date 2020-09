VIDEO Economia e Covid, l'incontro con Carlo Cottarelli

VESCOVATO (6 settembre 2020) -Carlo Cottarelli, direttore dell’Osservatorio Conti Pubblici Italiani dell’università del Sacro Cuore di Milano è all’oratorio La Rocca di Vescovato, invitato dal Lions Club Vescovato con il patrocinio del Comune. «Parlare di economia nel contesto attuale: conversazione con Carlo Cottarelli», il titolo dell’appuntamento, moderato dal direttore del quotidiano La Provincia Marco Bencivenga. Si parla degli scenari economici in questa fase storica ed è l’occasione per conferire da parte dell’amministrazione comunale la cittadinanza onoraria a Cottarelli per le origini vescovatine della famiglia e per i prestigiosi successi nel mondo economico.