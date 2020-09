Pallacanestro Varese, esonerato coach Attilio Caja

VARESE (5 settembre 2020) - Come riporta l'edizione online de La Prealpina, la Pallacanestro Varese saluta a sorpresa Attilio Caja. La società biancorossa interromperà nelle prossime ore il rapporto con il tecnico pavese, giunto a dicembre 2016 per sostituire Paolo Moretti.

Decisione inattesa dopo la vittoria di ieri sera in Supercoppa contro Cantù, non legata ad aspetti tecnici ma ad un rapporto che la dirigenza del club non considerava più adeguato al miglior rendimento del gruppo.

La scelta, intrapresa da Toto Bulgheroni, consigliere delegato all’area tecnica del club prealpino, è stata condivisa da tutte le altre figure chiave tra consorzio e sponsor.

La squadra verrà temporaneamente affidata all’assistant coach Vincenzo Cavazzana, che guiderà l’Openjobmetis nel match di lunedì a Desio sul campo di Cantù. Nei prossimi giorni Varese sceglierà il sostituto di Caja, con il quale dovrà cercare un accordo per la transazione dei due anni residui di contratto.