Cinque mesi all’inferno. «Mi ha salvato il plasma»

CREMONA (5 settembre 2020) - «Suo marito potrebbe non arrivare a stasera»: la voce dall’altra parte del telefono è una doccia gelata. È il 25 aprile: Maurizio Carnevali, 60 anni, è intubato nel reparto di Terapia Intensiva dell’ospedale Maggiore esattamente da un mese. La moglie, Laura, è angosciata, ma continua a sperare nell’impossibile. Due giorni dopo si compie il miracolo: le condizioni dell’uomo migliorano d’improvviso. Ora, oltre cinque mesi dopo aver varcato la soglia dell’inferno, Maurizio è di nuovo nella sua abitazione di Pozzaglio. Aspetta solo che si concluda l’inevitabile periodo di quarantena per riabbracciare la sua adorata Laura. Per ora si limita a guardarla negli occhi, che spesso si fanno lucidi di commozione. «Lo hanno salvato il plasma iperimmune e le preghiere», afferma la moglie, con la voce ferma di chi non ha mai perso la fede.

Carnevali, seduto sul divano di casa, ripercorre le tappe del suo calvario.

