E' cremonese il super robot anti Covid

CREMONA (5 settembre 2020) - È cremonese il robot che supporta gli ospedali nei test sierologici per il Coronavirus. L’inedita applicazione progettata al Politecnico di Milano porta la firma del 37enne Andrea Zanchettin, professore associato al Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria, che a Cremona è nato e cresciuto. Nella città del Torrazzo Zanchettin ha frequentato il liceo tecnologico al Torriani prima di laurearsi alla sede di via Sesto del Politecnico. Il robot – ribattezzato YuMi, contrazione di You and Me, cioè Tu e Io – è stato sviluppato alcuni anni fa dalla multinazionale elettrotecnica svizzero-svedese ABB per facilitare e velocizzare i processi di assemblaggio in ambito manifatturiero. Zanchettin, dopo averne intuito le potenzialità in campo medico e farmaceutico, ha ridisegnato e riprogrammato il robot per renderlo in grado di supportare i tecnici dei laboratori di analisi: YuMi oggi è capace di automatizzare fino al 77% delle operazioni necessarie per svolgere i test sierologici migliorando significativamente la produttività. Se gli specialisti umani sono in grado di esaminare 280 campioni all’ora, con l’aiuto di YuMi ora possono analizzarne fino a 450.

