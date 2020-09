'Io, volontaria per il vaccino: lo faccio per il bene di tutti

CREMONA (4 settembre 2020) - Quarantatré anni, un lavoro da architetto e un posto in consiglio comunale, eletta come indipendente nella lista del Pd in rappresentanza del Partito Radicale. Radicale com’è stata la scelta di candidarsi come volontaria per la sperimentazione del GRAd-COV2, il vaccino anti Covid tutto italiano, testato all’istituto Spallanzani di Roma, al policlinico Rossi di Verona e agli ospedali di Piacenza e Cremona. Stella Bellini, una delle primissime cremonesi ad accogliere l’appello delle autorità sanitarie, non si sente un’eroina e descrive il suo passo avanti come un dovere morale.

Cosa l’ha spinta a candidarsi per la somministrazione?

«Il desiderio di proteggere la mia comunità. Da rappresentante della stessa, penso sia normale in fondo. Non possiamo permetterci di rivivere il dramma dei mesi scorsi, e sarebbe imperdonabile vanificare l’enorme lavoro svolto dai medici e dagli infermieri durante la fase più acuta della pandemia».

Nessuna paura?

«Sì, un po’ di paura c’è, non lo nego; diciamo che dopo qualche giorno di profonda riflessione ho trovato il coraggio per superarla. Ho fiducia nella scienza e so che i protocolli sono estremamente scrupolosi».

