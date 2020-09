Due settimane senza mensa. Il servizio inizia il 28 settembre

CREMONA (2 settembre 2020) - Per le scuole scuole primarie il servizio mensa partirà il 28 settembre, mentre dal 14 settembre i bimbi delle materne potranno mangiare a scuola. Per le istituzioni educative direttamente gestite dal Comune il servizio mensa inizierà il 7 settembre, ma una volta che i bambini avranno mangiato rientreranno a casa. Un avvio lento e precauzionale, in tempo di Covid. Non una novità per il servizio mensa. In tempi normali l’attivazione del pasto a scuola e del conseguente tempo pieno nelle statali: infanzia e primarie iniziava a una settimana o più dal suono della prima campanella.

«Si sono allungati un po’ i tempi, per permettere alla Camst, soggetto che eroga il servizio, di prendere le misure e di avere tutte le informazioni necessarie per un servizio adeguato ai tempi dell’emergenza Covid — spiega l’assessore alle politiche educative del Comune, Maura Ruggeri —. L’avvio dell’anno scolastico per le materne statali è fissato per il 7 settembre, così pure per le nostre scuole, le primarie partiranno il 14. Il servizio mensa dovrà tenere conto delle richieste di ogni singolo plesso e degli spazi a disposizione, oltre che delle modalità organizzative. Per questo si sta lavorando. In molti casi si dovranno fare i doppi turni. Laddove anche questo non bastasse, alcuni bambini mangeranno nelle loro classi. Tutto ciò è necessario per mantenere le distanze di sicurezza e non creare assembramenti in un momento delicato e particolare del tempo scolastico».

