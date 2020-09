Libera e Industriali. Un fronte unico per battere la crisi

CREMONA (2 settembre 2020) - Agricoltura e industria incrociano le rispettive prospettive di ripresa alla vigilia di una stagione sospesa tra l’urgenza di rilanciare il sistema economico e l’esigenza di decifrare le incognite che pendono sul quadro sanitario e sociale. Ieri i presidenti della Libera Associazione Agricoltori Cremonesi, Riccardo Crotti, e dell’Associazione Industriali Cremonesi, Francesco Buzzella, si sono incontrati per approfondire i temi chiave di un dialogo strategico che si è fatto via via più fitto nell’arco dell’emergenza epidemica e che, ora, assume i contorni di una vera e propria sinergia: «Oggi più che mai è importante attivare collaborazioni che consentano di affrontare, secondo un approccio sistemico, una serie di problematiche inedite, semplicemente inimmaginabili prima dello tsunami che ci ha travolti», concordano i due presidenti. Al confronto hanno partecipato anche il vice presidente e il direttore della Libera, Amedeo Ardigò e Andrea Belloli.

