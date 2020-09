Comune, incarico a titolo gratuito per Claudia Balotta

CREMONA (1 settembre 2020) - Il Comune ha affidato un incarico occasionale a titolo gratuito alla dottoressa Claudia Balotta per la realizzazione di incontri formativi rivolti a genitori, educatrici e personale scolastico delle scuole comunali in tema di salute e sicurezza in particolare per i rischi specifici al fine di prevenire il contagio da COVID-19. L’infettivologa cremonese ha coordinato l’équipe dell’ospedale Sacco di Milano, riuscendo a identificare il ceppo italiano del Covid-19 e, per questo motivo, è stata nominata Cavaliere della Repubblica dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

VEDI LA DETERMINA COMUNALE

