Tanta Robba Festival: Samuel e Niccolò Fabi a Porta Mosa

CREMONA (1 settembre 2020) - Non una ma ben due serate di musica dal vivo a Porta Mosa targate Tanta Robba Festival. Le date da segnare in calendario sono quelle di venerdì 18 settembre con il progetto GolfoMistico di Samuel (cantante dei Subsonica) e di sabato 19 con Niccolò Fabi. L’annuncio ufficiale è previsto oggi, mentre da giovedì prenderanno il via le prevendite online per il TRF Live in The Park - questo il titolo della nuova produzione - tramite la piattaforma Dice, lanciata in Italia e nel resto del mondo anche come preziosa arma per combattere il secondary ticketing. Nonostante quest’anno l’associazione Amici di Robi avesse preferito cancellare l’edizione 2020 della manifestazione, a causa dell’emergenza sanitaria, la macchina del festival - con una forte accelerazione nelle ultime settimane e il fondamentale sostegno del Comune - è riuscita ad allestire comunque due appuntamenti con altrettanti nomi di primissimo piano del panorama musicale italiano.

