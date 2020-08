Èpiù Casalmaggiore - Il Bisonte Firenze diretta ore 18

CREMONA (30 agosto 2020) - Nemmeno il tempo di riabituare gli occhi al gioco, di far crescere l’attesa per l’esordio ed ecco che la Èpiù Casalmaggiore è pronta ad aprire ufficialmente la stagione 2020/2021 ospitando stasera (ore 18) al PalaRadi Il Bisonte Firenze per il primo turno di Supercoppa Italiana.

Poco più di un mese dal raduno, dieci giorni con la squadra al completo, nemmeno una settimana dal primo test vittorioso con Brescia ed ecco che è già tempo di partite ufficiali. Per questo se da un lato c’è il fascino di tornare in campo, di vedere all’opera il nuovo corso in una partita che mette in palio qualcosa di concreto, dall’altro c’è la consapevolezza che in questa prima fase ogni formazione avrà affisso il cartello «work in progress» e per svariati motivi non ci si potrà attendere di vedere i fuochi d’artificio. Ciò non toglie che sarà pallavolo, sarà battaglia e dunque divertimento, pur con l’handicap non da poco dell’assenza del pubblico, componente quantomai essenziale per ripristinare, almeno parzialmente, la spettacolarità e il pathos.

