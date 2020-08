Ring di via Dante. Semafori lumaca

CREMONA (30 agosto 2020) - Uno studio ha recentemente svelato che gli italiani perdono mediamente sei settimane della propria vita davanti al semaforo, aspettando il verde. Ma per i cremonesi, se si considerano i tempi d’attesa registrati nelle ultime settimane, la proiezione complessiva potrebbe risultare superiore. Che fine ha fatto la scorrevole onda lunga pre-cantiere? Non ce n’è più traccia. Da quando sono partiti i lavori per la costruzione del parcheggio multipiano, gli automobilisti hanno dovuto ricorrere a scorte di pazienza aggiuntive. Cronometro alla mano, l’immissione in via Dante per chi proviene da via Palestro è aumentata a circa novanta secondi. Un disagio per chi viaggia, e certamente neanche un grosso contributo alla causa ambientale, con l’inevitabile incremento di gas di scarico rilasciati nell’atmosfera. Ma la buona notizia, per tutti, è che i continui stop and go resteranno una parentesi. Che a breve verrà chiusa. Come? Lo spiega Marco Pagliarini, dirigente del settore Lavori pubblici del Comune. «Siamo ancora in una fase transitoria, anche perché restano da installare due ulteriori semafori. Entrambi in via Dante. Il primo in zona Italmark, all’altezza dell’attraversamento pedonale; il secondo sul retro della caserma dei carabinieri, in prossimità dell’uscita dei mezzi. Quando li avremo posizionati, tutta la sequenza verrà sottoposta a una nuova taratura, per uniformare e ripristinare l’onda verde preesistente».

