Premio a Spoleto all’infermiera eroina

CREMONA (30 agosto 2020) - Verrà premiata questa sera alle 21.30 sul palcoscenico di piazza del Duomo a Spoleto - nell’ambito del Festival dei Due Mondi e dopo il concerto diretto dal maestro Riccardo Muti - Elena Pagliarini, l’infermiera eroina dell’ospedale Maggiore di Cremona la cui foto, addormentata, stravolta a fine turno, ha fatto il giro del mondo nei giorni più duri e drammatici della pandemia da Coronavirus. Le è stato attribuito il Premio Carla Fendi, promosso dall’omonima Fondazione. Main partner del Festival, da anni la Fondazione porta avanti azioni di sostegno nel campo della cultura, della scienza e del sociale, e «sente la necessità in questo difficile momento storico legato alla pandemia del Coronavirus - si legge in una nota - di continuare il suo impegno nella lotta contro il Covid-19. Un percorso che la Fondazione ha iniziato sin dai primi momenti della diffusione del virus con un contributo al Policlinico Gemelli destinato all’acquisto di macchinari sanitari, e poi con una successiva donazione al Policlinico Gemelli e all’Istituto Spallanzani finalizzata alla ricerca di un farmaco per combattere il virus». Il contributo del premio (30.000 euro), sarà destinato al Fondo #noicongliinfermieri, istituito dalla Fnopi (Federazione nazionale ordini professioni infermieristiche) a favore delle vittime del Covid-19 e delle loro famiglie.

