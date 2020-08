Lavoro da casa. Le vendite di Pc quadruplicate

CREMONA (30 agosto 2020) - Durante il lockdown, computer, stampanti, cartucce, webcam ma anche impastatrici e macchine per produrre la tradizionale pasta o il pane fatti in casa hanno registrato un boom di vendite. Alla Comet di via Castelleone il report delle vendite è una sentenza: «Il materiale tecnologico – spiegano dal negozio – ha visto quadruplicare i volumi di vendita. Al momento il flusso di clienti si è normalizzato», anche in considerazione del fatto che molte aziende hanno chiuso nelle due settimane centrali di agosto.

Lo smart working, ovvero il lavoro da casa, le videolezioni di alunni e studenti - dalle elementari all’università - hanno fatto volare il mercato. E anche a Cremona si è registrato un aumento significativo. Dall’inizio della fase 2, il mercato italiano della tecnologia di consumo ha continuato a crescere in modo costante. Un esempio? In maggio le rilevazioni effettuate nell’ultima settimana dal Gfk sul retail panel weekly hanno registrato una crescita del 35 per cento in più rispetto allo stesso periodo del mese dell’anno scorso, con un giro di affari di oltre 200 milioni di euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO