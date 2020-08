Influenza, allarme vaccini

CREMONA (29 agosto 2020) - Sono quasi 2 milioni e 500 mila le dosi di vaccino antinfluenzale acquistate da Regione Lombardia per la campagna di copertura che sarà avviata in autunno. Il doppio rispetto all’anno scorso. Ma anche così il rischio è che non tutti potranno essere vaccinati. Ad essere probabilmente scoperta, tutta la fascia di popolazione considerata non a rischio. Anche sul territorio cremonese le farmacie sono in allerta: da un lato si teme che le industrie non riescano a fare in tempo a garantire un numero così elevato di preparato, dall’altro c’è la forte preoccupazione che a molti cittadini si dovrà dire di no.

«La situazione è complessa ed ancora nebulosa - afferma Rossana Galli, presidente di Federfarma Cremona -. Si ipotizza che il numero delle richieste quest’anno a causa del Covid sia superiore alle scorte disponibili. Il vaccino antinfluenzale è fortemente raccomandato dai medici a tutta la popolazione, anche come valido strumento diagnostico per escludere il contagio da Coronoavirus dalle influenze classiche. I medici di medicina generale stanno facendo richiesta ad Ats per numeri doppi rispetto allo scorso anno. Ma il pericolo è che non ne avanzino per i privati fuori dalle categorie a rischio ma desiderosi di essere vaccinati».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO