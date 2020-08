«Ottimismo per il rilancio». Ecco il piano di resilienza

CREMONA (27 agosto 2020) - «La situazione è grave, ma guai a vedere nero. Per rilanciare l’economia del Paese c’è bisogno invece di iniezioni di fiducia e cariche di ottimismo. Di rimboccarsi le maniche tutti: politici, amministratori, imprese, sindacati e cittadini. E naturalmente di investimenti pubblici e privati che il governo è pronto a rilanciare con il piano di resilienza che presenterà a metà ottobre».

In sintesi, è la consegna lasciata ieri sera ai cremonesi dal vice ministro dell’Economia Antonio Misiani e dall’economista cremonese Carlo Cottarelli, invitati dal Partito Democratico, con il parlamentare Luciano Pizzetti, a dibattere sul tema «Il coraggio di andare avanti: l’economia italiana ed europea prima e dopo l’emergenza Covid». Incontro introdotto ai giardini pubblici di Piazza Roma dal segretario provinciale dei Dem, Vittore Soldo, e moderato dalla giornalista del quotidiano La Provincia Francesca Morandi. Tanti i temi affrontati dai relatori: dal debito pubblico alla necessità di fare le riforme, a cominciare da quella che toglie i lacci della burocrazia. Misiani lo ha ripetuto più volte: «Non è una missione impossibile. Dobbiamo fare investimenti ma non abbandonare il sostegno alle famiglie e alle imprese». Cottarelli, nel suo intervento, ha ricordato una verità sacrosanta: «I soldi che ci presta l’Europa vanno spesi bene, non bisogna buttarli via. Ma prima di pensare alle grandi opere come il ponte sullo Stretto, bisognerebbe risolvere i piccoli problemi delle città come le buche e gli incendi degli autobus a Roma».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO