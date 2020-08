Ombra commissariamento, la speranza di una proroga

CREMONA (26 agosto 2020) - Si va verso una proroga del termine fissato per il commissariamento delle Camere di Commercio: una precisa disponibilità in questa prospettiva è stata annunciata oggi pomeriggio, in sala Maffei, dal viceministro Pd dell’Economia Antonio Misiani, protagonista dell’atteso incontro con i rappresentanti del mondo economico ed istituzionale del territorio. La probabile modifica del timing avrebbe trovato una spinta di particolare rilievo nella richiesta avanzata dal governatore dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, che punta al 31 dicembre. L’obiettivo non sarebbe però quello di consentire alle Camere interessate l’autonoma conclusione del processo di aggregazione, quanto piuttosto di dare loro più tempo per elaborare un progetto comune e soprattutto per arrivare all’individuazione di un commissario espressione dei territori, che abbia nel corso degli anni lavorato con efficacia e conoscenza nell’ambito camerale.

In un contesto segnato ancora da grande incertezza, sembra questa la svolta più verosimile dell’annunciato e tormentato matrimonio a tre fra le Camere di Commercio di Cremona, Mantova e Pavia. Tema del quale in sala Maffei hanno però parlato solo il presidente Gian Domenico Auricchio, il deputato cremonese del Pd Luciano Pizzetti e lo stesso viceministro Misiani. Sui temi più generali — e certamente non per questo meno pressanti — si sono invece concentrati gli altri intervenuti, rappresentando preoccupazioni e richieste di un mondo economico messo a durissima prova dalla crisi figlia della pandemia e del lockdown, e pregiudicato nelle sue possibilità di ripresa da un livello di burocrazia arrivato ben oltre ogni possibile soglia di tollerabilità.

A portare la voce del mondo agricolo è stato il vice presidente della Libera Associazione Agricoltori Cremonesi, Amedeo Ardigò; sul palco anche Vittorio Principe (Confcommercio), Giovanni Bozzini (Cna), Alberto Griffini (Confimi Apindustria), Marco Pedretti (Cgil), Alessandro Lanfranchi (Padania Acque), Alessandra Ginelli (Cna-Federmoda). In rappresentanza degli enti locali sono interventi il sindaco di Cremona Gianluca Galimberti e quello di Offanengo Gianni Rossini, il presidente della Provincia Mirko Signoroni e il consigliere regionale del Pd Matteo Piloni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO