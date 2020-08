Scatta l’allarme docenti fragili. «Vanno tutelati»

CREMONA (27 agosto 2020) - Il 40% degli insegnanti di ruolo della provincia di Cremona fa parte della categoria dei «lavoratori fragili», docenti over 55 che lo scorso mese di aprile Inal aveva inserito in un documento sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e per i quali si consigliava una «sorveglianza sanitaria eccezionale» per rischio Covid, prevedendo come forma di tutela anche l’inidoneità temporanea al lavoro da rivalutare a scadenze fissate. Il tema, non di poco conto, a una manciata di giorni dall’avvio dell’anno scolastico sta esplodendo in tutta la sua gravità. Il corpo insegnanti sia a livello nazionale sia a quello locale è anziano. Le ragioni sono molteplici. Ma una su tutte è determinante: zero turnover generazionale. Risultato: il dato anagrafico potrebbe creare un’ulteriore difficoltà alle dirigenze scolastiche. Già, perché potrebbero ritrovarsi con organici dimezzati senza potere contare ancora su personale aggiuntivo. Per capire la situazione come sempre i numeri sono indicativi: in provincia di Cremona su 451 insegnanti dell’infanzia 183 sono «fragili», alle elementari sono 416 su 1241; alle medie 281 su 703. Alle superiore la forbice è ancora più stretta: su 1196 docenti, 552 sono over 55. Praticamente la metà. Una fotografia che si ripropone anche per il personale Ata: 1035 è il computo totale, 545 i lavoratori a rischio.

