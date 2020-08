Sforbiciata ai parlamentari. Ecco chi si schiera per il no

CREMONA (27 agosto 2020) - Il 20 e 21 settembre prossimi si voterà per un referendum costituzionale sulla riduzione di un terzo del numero dei parlamentari di Camera e Senato. Ed è in vista di quell’appuntamento elettorale che anche a Cremona si sta mettendo in moto la macchina organizzativa. Il Comune, per agevolare il rilascio della tessera elettorale, ha già attivato l’agenda on line per fissare l’appuntamento in modo da evitare assembramenti ed attese all’Ufficio elettorale di corso Vittorio Emanuele II, 42. Il link all’agenda è stato inserito sulla home page del sito istituzionale del Comune (www.comune.cremona.it) nel box dedicato al referendum, nelle notizie in evidenza e nel box dei servizi on line. Per fissare l’appuntamento o richiedere informazioni è possibile utilizzare anche i numeri 0372/407333 e 0372/407334. L’ufficio è aperto lunedì, martedì, giovedì, venerdì dalle 8,30 alle 13, il mercoledì dalle 8,30 alle 16,30. Nelle giornate interessate al voto l’ingresso all’Ufficio elettorale sarà libero, seppur osservando il distanziamento e il divieto di assembramenti, venerdì 18 e sabato 19 settembre dalle 8,30 alle 18, domenica 20 settembre dalle 7 alle 23, lunedì 21 settembre dalle 7 alle 15.

«Ricordiamo — spiecificano dall’ente — che la validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità rilasciati da amministrazioni pubbliche, con scadenza 31 gennaio 2020 è prorogata al 31 dicembre 2020 (la validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento)».

Intanto, al Comitato per il No al taglio dei parlamentari costituito anche a Cremona hanno aderito molte personalità cremonesi di diverso orientamento politico, fra le quali, ad esempio, Paolo Bodini, già senatore e sindaco di Cremona; Walter Montini, già senatore; Roberto Mariani, sindaco di Stagno Lombardo. E poi Paolo Carletti, presidente del consiglio comunale; Michel Marchi, sindaco di Gerre; Giuseppe Azzoni, già vice sindaco di Cremona, Giorgio Mantovani, presidente della società Filodrammatica; Gerardo Paloschi, dirigente d’azienda e giornalista. E ancora Agostino Melega, studioso di storia e tradizioni locali; Alessio Romanelli, avvocato; Gino Ruggeri, cittadino benemerito medaglia d’oro città di Cremona.

L’apertura della campagna referendaria contro il taglio dei parlamentari si terrà domani alle 18 presso la Sala Spazio Comune di piazza Stradivari: interverrà il segretario del Partito Radicale Maurizio Turco, già parlamentare europeo dal 1999 al 2004 e deputato nazionale dal 2006 al 2013. L’iniziativa è aperta a tutti.

