Covid, impennata di contagi: 11 in provincia di Cremona

CREMONA (26 agosto 2020) - Impennata di contagi da Coronavirus in provincia di Cremona nelle ultime 24 ore, con 11 nuovi malati. Nessun decesso in Lombardia, mentre sono 269 i nuovi positivi.

IN LOMBARDIA

Per il terzo giorno consecutivo non si registra alcun decesso e sono 87 i nuovi guariti e dimessi. A fronte dell’altissimo numero di tamponi effettuati, pari a 16.561, sono 269 i nuovi positivi riscontrati, con un rapporto tra tamponi e numero di positivi pari a 1,6%.

“I dati di oggi – spiega l’assessore al Welfare della Regione Lombardia – si caratterizzano per l’elevato numero di tamponi effettuati, 16.561, dai quali sono scaturite 269 positività. Circa 2/3 di queste sono determinate da rientri in Lombardia dall’estero. Ben 214 dei casi positivi odierni sono riferiti a persone con età inferiore a 50 anni, 28 di questi sono minorenni. Prosegue intanto l’attività di screening con i test molecolari negli aeroporti: a Malpensa, dove l’orario è stato esteso fino alle 19.30, sono stati eseguiti 10.800 tamponi, a Linate 1.024, nello spazio allestito accanto alla Fiera di Bergamo per chi proviene dallo scalo di Orio al Serio 1.859”.

Il 93% dei cittadini testati è italiano: il 56 rientrava dalla Grecia, il 40 dalla Spagna, il 2 dalla Croazia e altrettanti da Malta.

Fra gli stranieri sottoposti a tampone, il 52% proviene dalla Spagna, il 43 dalla Grecia e il 5 dalla Croazia.

“Negli ambulatori allestiti dalle ASST della Lombardia – prosegue l’assessore – continuano in modo incessante i test sierologici gratuiti e su base volontaria agli insegnanti e operatori scolastici: finora abbiamo registrato circa 40.000 prenotazioni”.

Ricordiamo che l’incremento dei casi positivi, in Lombardia come nelle altre regioni, va sempre rapportato al numero dei tamponi effettuati. Senza mai dimenticare che, se si ragiona in termini di confronti assoluti, il numero degli abitanti della Lombardia è pari a 1/6 della popolazione nazionale.

Come ogni giorno, sulla home page del sito della Regione Lombardia (www.regione.lombardia.it), è disponibile una ‘dashboard’ navigabile con tutti i dati aggiornati.

I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 16.561, totale complessivo: 1.517.718

- i nuovi casi positivi: 269 (di cui 20 ‘debolmente positivi’ e 9 a seguito di test sierologico)

- i guariti/dimessi totale complessivo: 75.988 (+87), di cui 1.265 dimessi e 74.723 guariti

- in terapia intensiva: 17 (+2)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 158 (=)

- i decessi, totale complessivo: 16.857 (=)



I nuovi casi per provincia:

Milano: 102, di cui 66 a Milano città;

Bergamo: 14;

Brescia: 73;

Como: 9;

Cremona: 11;

Lecco: 5;

Lodi: 5;

Mantova: 4;

Monza e Brianza: 15;

Pavia: 9;

Sondrio: 1;

Varese: 5.

IN ITALIA

Nuovo boom di contagi per il Covid in Italia: sono 1.367 (contro gli 878 di ieri) quelli registrati nelle ultime 24 ore. È il dato più alto dagli inizi di maggio. Sono 13 i morti, in aumento rispetto ai 4 di ieri. I tamponi sono stati 93.529, quasi 20 mila più di ieri, secondo i dati del ministero della Salute. Dopo quello di oggi, il dato più alto degli ultimi mesi si era registrato domenica scorsa, quando i contagi in un giorno erano stati 1.210.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO