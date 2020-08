Asfaltature e manutenzioni, città 'invasa' da diversi cantieri

CREMONA (24 agosto 2020) – Sono diversi i cantieri che in questo periodo stanno interessando le strade cittadine, causando, in alcuni casi, delle modifiche alla viabilità. In particolare si segnalano i cantieri per lavori sulla fognatura in atto in via Del Giordano di Padania Acque S.p.A. e in via Fossadone (tratto compreso fra il civico 42 e l’intersezione con via Casalmaggiore). Via Villetta è interessata dal rifacimento delle reti tecnologiche di gas ed elettricità nel periodo tra il 31 agosto e il 2 ottobre. Dal 31 agosto al 4 settembre nelle vie Pecorari ed Aselli saranno eseguiti dei lavori di A2A Smart city. Via Milano sarà interessata da lavori stradali di fresatura e asfaltatura con inizio previsto per martedì 2 settembre, mentre un cantiere in via XX settembre, sempre con fresatura e asfaltatura della strada, sarà attivo da lunedì 31 agosto sino al 4 di settembre. Anche in via Bergamo (da via Seminario al confine comunale) i lavori di fresatura e asfaltatura inizieranno il 31 agosto per terminare indicativamente il 14 settembre, ma saranno svolti in orario notturno per ridurre al minimo il disagio. Nei cantieri dove non sono compatibili i lavori con la sicurezza stradale, verranno predisposti percorsi alternativi indicati con apposita segnaletica.

