Ris: al setaccio le case di Pasini e dell’ex fidanzata

CREMA (22 agosto 2020) - Le attività di indagine, nonché le analisi del Ris nelle abitazioni di Alessandro Pasini e della sua ex fidanzata «hanno fornito elementi nuovi e interessanti che rinforzano l’accusa». L’affermazione è del procuratore capo di Cremona, Roberto Pellicano e apre nuovi scenari. Attività di indagine minuziose, che probabilmente richiederanno più giorni. I carabinieri del Ris di Parma sono arrivati in città ieri mattina e dopo un primo veloce summit in caserma, si sono concentrati sui quattro punti ritenuti strategici: Vergonanza, dove la Panda di color rosso è stata data alle fiamme, l’abitazione dell’ex compagna di Alessandro Pasini, in via Porto Franco nel quartiere di Castelnuovo, e le case di Sabrina Beccalli e dello stesso Pasini, in via Martini, nel quartiere di San Bernardino. Sopralluoghi minuziosi, alla ricerca di una qualsiasi dettaglio che possa tornar utile, ed effettuati quasi in contemporanea con l’interrogatorio di garanzia che si stava svolgendo nel carcere di Cremona.

