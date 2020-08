Elisa: spuntano altri due testimoni. Perizia sulle sbarre

PIZZIGHETTONE (18 agosto 2020) - La Procura di Lodi vuole ampliare la cerchia dei testimoni e sentirà altre due persone. L’inchiesta per accertare cause e responsabilità della morte di Elisa Conzadori, travolta sabato mattina in auto da un treno in transito lungo la linea Milano-Mantova, partirà inevitabilmente dalle parole, ritenute attendibili, del motociclista Marco Crotti e dell’altro automobilista in coda, poco dopo le 11, al passaggio a livello di Maleo. Ma gli inquirenti, come emerso nel pomeriggio di ieri, intendono ascoltare altre due voci: uno dei testi sarebbe anch’esso stato presente al momento dell’impatto, l’altro, invece, avrebbe assistito ad un malfunzionamento delle sbarre automatiche sempre lungo la stessa linea alcuni mesi fa.

