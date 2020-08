Uccisa dal treno, «Scrivetelo per favore: era una ragazza speciale»

CODOGNO (17 agosto 2020) - La prima parte della mattinata di Ferragosto Elisa Conzadori l’aveva trascorsa lì, nel reparto panetteria del Famila di Codogno, dove lavorava da circa dieci anni, e dove ogni giorno mostrava ai clienti il suo sorriso migliore: spontaneo e allegro. Punto vendita che ieri i colleghi hanno dovuto riaprire e ripopolare come una domenica qualsiasi, ma l’immagine del posto auto di norma occupato dalla C1 rossa della 34enne desolatamente vuoto, li ha accolti procurando la stessa sensazione di un pugno nello stomaco. «Scrivetelo per favore – racconta Caterina Spedini, direttrice del supermercato – Elisa era una ragazza speciale, le volevamo bene tutti. Sempre sorridente, sempre affabile, dolcissima: i clienti la adoravano».

Il suo turno di lavoro è terminato alle 11. Il tempo di cambiarsi, salire in auto e ripartire verso Regona, dove avrebbe trovato il compagno Marco Dragoni per trascorrere insieme il pranzo e il resto della giornata. Tre chilometri dopo, lungo una strada che percorsa mille volte e che conosceva come le sue tasche (passaggio a livello compreso), si è fermato tutto. In circostanze ancora tutte da chiarire. «Quando abbiamo saputo che la vittima dell’incidente era una dipendente Famila – continua Spedini, con la voce rotta dal pianto – noi colleghi abbiamo iniziato a contattarci via tramite messaggi. Elisa era l’unica che non rispondeva. Abbiamo iniziato a temere, poi dai siti è arrivata la conferma che si trattava proprio di lei».

