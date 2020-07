Covid, in provincia di Cremona due contagi e nessun decesso

CREMONA (29 luglio 2020) - Due nuovi casi di contagio da Coronavirus nelle ultime 24 ore in provincia di Cremona, mentre non si segnala nessun decesso.

IN LOMBARDIA

Nessun nuovo decesso, +161 guariti e zero nuovi contagi nelle province di Lodi, Pavia e Sondrio. Questi, in sintesi, i dati più significativi relativi ai dati Covid di mercoledì 29 luglio.

I dati:

- i tamponi effettuati: 8.658, totale complessivo: 1.280.533

- i nuovi casi positivi: 46 (di cui 18 ‘debolmente positivi’ e 7 a seguito di test sierologici)

- i guariti/dimessi totale complessivo: 72.689 (+161) (70.822 guariti e 1.867 dimessi)

- in terapia intensiva: 13 (=)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 154 (+3)

- i decessi: 0, totale complessivo: 16.802 (=)



I nuovi casi per provincia

Milano: 13 di cui 6 a Milano città

Bergamo: 7

Brescia: 10

Como: 1

Cremona: 2

Lecco: 1

Lodi: 0

Mantova: 6

Monza e Brianza: 4

Pavia: 0

Sondrio: 0

Varese: 2

IN ITALIA

Ancora in salita i contagi da Coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore altri 289 casi (ieri +212), secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 6 (ieri erano 12). I tamponi effettuati sono stati 56.018, quasi 8 mila più del giorno precedente.

Solo due Regioni, Umbria e Basilicata, non registrano nuovi positivi. Scendono i ricoverati con sintomi (-18) e i pazienti in terapia intensiva (-2). I casi totali di positività sono 246.778, mentre i decessi da inizio pandemia salgono a 35.129.

