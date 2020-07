Scontro tra auto e camion, grave automobilista

CAORSO (28 luglio 2020) - Gravissimo incidente in tarda serata sulla Padana Inferiore alle porte del paese arrivando da Piacenza. Lo scontro è stato fra un autoarticolato e una Toyota Yaris, ad avere la peggio il conducente dell’utilitaria, finita nel canale. Rimasto incastrato nell’abitacolo, è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco e soccorso dal personale del 118. Ricoverato a Piacenza in codice rosso. L’ex statale è stata temporaneamente chiusa in entrambi i sensi di marcia. Sul posto per i rilievi i carabinieri della compagnia di Fiorenzuola.

