Criminalità, spaccata in via Brescia da Immagine Moda

CREMONA (29 luglio 2020) - Tre colpi secchi nel cuore della notte e Aldo Nassano, commerciante di via Brescia, ha pensato potesse trattarsi del rumore provocato da qualche operaio addetto ai lavori stradali. Ma al quarto boato, ha guardato l’orologio: erano le 4,45 di sabato mattina, è sceso dal letto, si è affacciato alla finestra e si è accorto che stavano rubando nel suo negozio, «Immagine Moda», che si trova proprio sotto la sua abitazione. Una spaccata in piena regola.

Non ha avuto paura, il negoziante: è sceso in strada, pronto anche ad affrontare il bandito che aveva appena infranto la vetrina della rivendita e che poteva non essere solo. «In realtà è stato l’istinto a farmi uscire in strada — racconta Nassano —: l’idea era quella di spaventare e mettere in fuga il ladro, o i ladri».

Invece, il bandito se lo è ritrovato avanti, con tutti i rischi che una situazione simile nasconde: «Ma è stata una frazione di secondo poi è fuggito, purtroppo però il danno era stato fatto».

