Agri-food: il territorio unito sostiene i giovani, la ricerca e le imprese

CREMONA (28 luglio 2020) - Il 20 luglio scorso il Consiglio Comunale di Cremona ha approvato la Convenzione tra il Comune di Cremona, la Camera di Commercio di Cremona, la Provincia di Cremona, l'Istituto Gregorio XIV per l'Educazione e la Cultura e l'Università Cattolica del Sacro Cuore per la realizzazione e lo sviluppo di un sistema integrato di ricerca in ambito agri-food.

La sottoscrizione della Convenzione si inserisce nell'ambito di un lungo percorso che fin dagli anni '80 del secolo scorso ha visto l'Università Cattolica integrarsi nel tessuto economico e formativo cittadino in un logica di scambio e reciproco arricchimento.

Gli obiettivi della Convenzione si muovono di pari passo con il progetto di sostegno dell'Università sancito dalla sottoscrizione dell'Accordo di Programma per il recupero dell'ex Monastero di Santa Monica e del magazzino carri per ospitare la nuova sede dell'Università Cattolica.

A fronte degli impegni assunti con la Convenzione del 16 dicembre 2019, sono stati coinvolti gli enti sottoscrittori che, condividendo l'importanza della creazione di un sistema integrato tra la produzione, la formazione e la ricerca in ambito agri-food e partendo da quanto iniziato con i progetti Cremona Food Lab e CRAFT (Cremona Agri-Food Technologies), intendono dare forma organica a questo sistema.

L’approvazione da parte del Consiglio Comunale di Cremona rappresenta dunque l’ultimo tassello del percorso che porterà alla realizzazione di questo progetto che vede una forte unità d’intenti tra tutti i soggetti coinvolti, proseguendo così il percorso intrapreso con l’elaborazione del comuneto “Cremona, città del domani”, ideato e realizzato da The European House – Ambrosetti S. p.A. per conto del Comune, che racconta le potenzialità del nostro territorio e i motivi per cui Cremona può e deve essere la città del domani.

