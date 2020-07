Cremonese, Bisoli: "Con Juve Stabia in palio fetta salvezza"

CREMONA (26 luglio 2020) - "A questo punto della stagione le motivazioni dovranno essere superiori a tutto. Sappiamo che con la Juve Stabia ci giocheremo gran parte della nostra salvezza, quindi non dobbiamo farci distrarre da fattori esterni". Poco tempo a disposizione dopo la gara con lo Spezia, la Cremonese è partita per Castellammare di Stabia, in vista di uno scontro diretto la cui importanza è ben chiara a Pierpaolo Bisoli. "I 3 punti sarebbero fondamentali ma anche un pareggio andrebbe letto in chiave positiva. Per questo non voglio assolutamente che in campo si perda equilibrio: nel calcio senza equilibrio non si va da nessuna parte". La Cremonese nelle ultime due partite ha visto ridursi la propria produzione offensiva "ma questo è un campionato anomalo, giocare ogni tre giorni inevitabilmente incide su qualità e lucidità, ma la produzione offensiva è diminuita solo con lo Spezia, a Perugia avevamo creato tantissimo. In parte è dipeso dalla bravura dell’avversario; noi abbiamo un’identità precisa e la solidità difensiva è una caratteristica fondamentale", chiosa Bisoli. (ITALPRESS)

