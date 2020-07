Covid: due nuovi casi a Cremona, nessun decesso in Lombardia

CREMONA (26 luglio 2020) - Il giorno dopo aver fatto registrare zero casi, in provincia di Cremona sono stati rilevati due nuovi casi di positività al Coronavirus. Anche nelle ultime 24 ore nessun decesso.

IN LOMBARDIA

“Il terzo giorno consecutivo senza decessi ci induce alla speranza e all’ottimismo. Oggi si registra un nuovo calo dei pazienti ricoverati nei reparti dei nostri ospedali (a quota 139, 9 meno di ieri) mente rimane senza variazioni (13) il numero delle persone in terapia intensiva. Dei 74 nuovi casi odierni, 12 derivano da tamponi effettuati a seguito di positività a test sierologico e 11 sono debolmente positivi. Zero casi in provincia di Lodi”. L’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, commenta così i dati di domenica 26 luglio.

Come ogni giorno, sulla home page del sito della Regione Lombardia (www.regione.lombardia.it) è disponibile una ‘dashboard’ navigabile con tutti i dati aggiornati.

Il report completo riguardante la Lombardia e tutte le altre Regioni è disponibile dalle ore 18 sul sito www.salute.gov.it/nuovocoronavirus.

I dati odierni:

- i tamponi effettuati: 8.057, totale complessivo: 1.261.557

- i nuovi casi positivi: 74 (di cui 11 ‘debolmente positivi’ e 12 a seguito di test sierologici)

- i guariti/dimessi totale complessivo: 72.349 (+78) (70.471 guariti e 1.878 dimessi)

- in terapia intensiva: 13 (0)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 139 (-9)

- i decessi: 0, totale complessivo: 16.801.

I nuovi casi per provincia

Milano: 13 di cui 10 a Milano città

Bergamo: 25

Brescia: 9

Como: 3

Cremona: 2

Lecco: 1

Lodi: 0

Mantova: 1

Monza e Brianza: 6

Pavia: 1

Sondrio: 2

Varese: 8

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO