Un’altra estate con Goccia

CREMONA (26 luglio 2020) - Al mare o in montagna, in piscina oppure al lavoro, ovunque trascorriate la vostra estate, non scordatevi di avere sempre con voi Goccia, la borraccia targata Padania Acque. E quando Goccia è al vostro fianco, scattatevi una fotografia - o un selfie - e inviatela al quotidiano La Provincia: le quattro immagini più belle e originali verranno premiate con quattro Smartbox. Anche quest’anno prende il via il gioco-concorso di Padania Acque, in collaborazione con il quotidiano La Provincia di Cremona e Crema, «Estate con Goccia».

Per molti #iorestoacasa sarà il ritornello dell’estate. Ma che si scelga di rimanere a casa, di trascorrere le vacanze al mare, in montagna oppure di puntare su brevi gite fuori porta, l’attenzione alla sostenibilità ambientale deve rimanere comunque alta. Perché ambiente e salute viaggiano in tandem e l’uscita dalla crisi sanitaria deve, quindi, essere anche il momento per ripartire, strizzando l’occhio all’ambiente e prendendoci cura del pianeta. La borraccia è ormai diventata il simbolo della lotta per la sostenibilità ecologica. Da tempo, la società che gestisce il servizio idrico integrato in provincia di Cremona si fa paladina della lotta ai rifiuti di plastica usa e getta. Il contest «Estate con Goccia» è diventato ormai una tradizione: un appuntamento estivo che ha come fine quello di ricordare ad ognuno di noi quanto sia importante, e facile, fare la nostra parte per la salvaguardia del nostro pianeta, contribuendo così alla riduzione dell’inquinamento causato dalla plastica. Padania Acque e il giornale La Provincia, con questo appuntamento fisso, invitano quindi tutti i cittadini a portare con sé la borraccia ecosostenibile e a scattarsi una foto con Goccia: foto di gruppo, singole e anche selfie. Le immagini vanno poi inviate entro domenica 13 settembre all’indirizzo di posta elettronica cronaca@cremonaonline.it, specificando via mail nome e cognome, descrivendo i soggetti protagonisti dello scatto e indicando il luogo. Gli scatti verranno pubblicati settimanalmente sul quotidiano e una giuria premierà i quattro più virtuosi e originali, valutandone da una parte lo scenario e dall’altra il messaggio veicolato. In palio quattro Smartbox dedicate alla vasta offerta turistica della nostra regione, supportando così anche il rilancio dell’economia locale: una vacanza in famiglia per quattro persone, una vacanza rilassante per due, un soggiorno alla scoperta del lago di Como, un’esperienza benessere in Lombardia. Quattro quindi le categorie premiate: foto di famiglia, in coppia, tra amici e in solitaria.

Goccia alla mano, adesso: aspettiamo i vostri scatti.

