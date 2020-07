Ponte Verdi, da domani chiude per due mesi

SAN DANIELE PO (26 luglio 2020) - Da domani il ponte Giuseppe Verdi che collega la sponda Cremonese a quella Parmense chiuderà al traffico per due mesi. Nessun mezzo potrà passare: moto, auto o furgoncini con peso inferiore alle 35 tonnellate. Una decisione, quella assunta dalla Provincia di Parma «per consentire alcuni interventi di consolidamento che non sono possibili in presenza di eccessive vibrazioni dovute al traffico». E tra gli imprenditori e i lavoratori che ogni giorno percorrono il viadotto c’è molta preoccupazione. In primis per i disagi che questo lockdown provocherà in questi due mesi e poi il timore che i tempi si allunghino.

Marco Scaravonati, imprenditore agricolo di San Daniele che ha alcune aziende in provincia di Cremona e una azienda con relativo allevamento al di là dal ponte, nel Parmense è davvero preoccupato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO