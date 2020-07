In arrivo al Nord la prima intensa ondata di caldo africano

IMMINENTE ONDATA DI CALDO SULL'ITALIA, PICCHI FINO A 40°C – “Dopo una prima parte di Estate insolitamente fresca e piuttosto dinamica sull'Italia, con frequenti fasi piovose e temporalesche e a tratti anche con temperature sotto le medie, a partire da lunedì – e almeno fin verso l'inizio di agosto – l'anticiclone subtropicale tornerà a rinforzarsi sul Mediterraneo, determinando un'intensa ondata di calore sulla nostra Penisola che questa volta coinvolgerà in maniera diretta anche le regioni del Nord”. A confermarlo è Andrea Vuolo, meteorologo di 3bmeteo.com che aggiunge: “L'anticiclone nord-africano causerà un deciso aumento delle temperature soprattutto intorno a metà settimana, dove è probabile attendersi picchi di 38-40°C sulle aree del Centro-Sud e fino a 34-36°C sulla bassa Val Padana, con zero termico in risalita fin sui 4.500 metri di quota sull'arco alpino”. Purtroppo il caldo sarà acuito anche dalla sensazione di afa che tenderà via via ad aumentare soprattutto lungo le coste e sulla Pianura Padana, oltre che nelle grandi città, anche nelle ore notturne, dove le temperature minime faticheranno a scendere al di sotto dei 20-22°C”.

POSSIBILI TEMPORALI DI CALORE A META' SETTIMANA SU ALPI E PREALPI, ANCHE FORTI – “Nonostante il dominio anticiclonico che contraddistinguerà la settimana entrante, sarà possibile la formazione di consueti temporali di calore su Alpi e Prealpi intorno a metà della settimana, anche in virtù del transito di qualche modesto fronte instabile di origine atlantica a Nord delle Alpi”, avverte il meteorologo Andrea Vuolo di 3bmeteo.com. “Infatti, il contrasto con la massa d'aria molto calda di origine subtropicale con quella più fresca e instabile di origine atlantica che – ad intermittenza – sfiorerà le Alpi centro-occidentali, potrà causare l'innesco di fenomeni temporaleschi anche piuttosto intensi da martedì sera a giovedì, specie su Valle d'Aosta, Piemonte, alta Lombardia e Trentino Alto Adige, con locali sconfinamenti anche sulle vicine aree pianeggianti del Nord-Ovest. Altrove caldo intenso e tempo stabile e ben soleggiato, salvo innocui addensamenti cumuliformi nelle ore pomeridiane sull'Appennino settentrionale”.

VERSO INIZIO AGOSTO POSSIBILE INTENSO BREAK TEMPORALESCO AL NORD E PARTE DEL CENTRO – “L'anticiclone subtropicale potrebbe poi subire un duro colpo nei primi giorni di agosto, quando una perturbazione in discesa dal Centro Europa, secondo gli ultimi aggiornamenti modellistici, raggiungerà il Nord Italia e parte delle regioni del Centro, causando il passaggio di rovesci e temporali anche forti, insieme ad un repentino brusco calo termico con la definitiva conclusione dell'intensa ondata di calore. Ancora stabilità e caldo prevalente al Sud, pur con tendenza ad un aumento dell'instabilità atmosferica sulle aree appenniniche”, conclude il meteorologo Andrea Vuolo da 3bmeteo.com.

