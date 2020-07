Saldi per la riscossa. Da oggi scatta la caccia all’affare

CREMONA (25 luglio 2020) - Il commercio gioca la carta dei saldi: oggi si apre la stagione dei prezzi ribassati per provare a rimpolpare le casse dei negozi, impoverite dalle conseguenze dell’emergenza epidemica. Il post-lockdown non è coinciso con il rimbalzo auspicato e, perciò, Regione Lombardia ha scelto di anticipare di una settimana l’avvio delle vendite promozionali, in un primo momento fissato per il 1° agosto. Una misura, come ha dichiarato l’assessore regionale allo Sviluppo Economico, Alessandro Mattinzoli, «richiesta a gran voce dalle categorie economiche».

