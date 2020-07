La notte di luce conquista Rai 1. In tv il 29 agosto

CREMONA (25 luglio 2020) - Originariamente destinata per la metà di questo mese ai palinsesti di Rai 5, conquista invece la seconda serata della rete ammiraglia del servizio pubblico nazionale - Rai 1- la ‘Notte di luce’ registrata in piazza del Comune a Cremona (a porte chiuse) il 19 e 20 giugno scorsi. Verrà trasmessa sabato 29 agosto alle 22.30.

Una scelta che certifica una volta di più lo straordinario successo ed il fascino di un’iniziativa voluta anche per celebrare la forza e la ripartenza di una delle città italiane più duramente colpite dalla pandemia. Le registrazioni del programma ‘Cremona Notte di luce’ avevano visto protagonista piazza del Comune. In un susseguirsi di musica, interviste e splendide immagini proiettate sui monumenti, ha dunque preso forma il progetto di narrare la rinascita della città dopo il buio del Coronavirus. Tra i protagonisti delle due serate cremonesi, anche il direttore de La Provincia, Marco Bencivenga.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO