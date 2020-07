Cremonese - Spezia diretta ore 21

CREMONA (24 luglio 2020) - Pierpaolo Bisoli è un martello. In campo ripete ai giocatori tutto quello che devono fare, non ce n’è uno che non venga almeno una volta richiamato dal tecnico grigiorosso. Alla squadra fa sentire il fiato sul collo anche con mosse plateali, come quando dopo dieci minuti chiama dalla tribuna (la nuova panchina post Covid) tre giocatori per scaldarsi. Un martello che batte sempre sul chiodo del sacrificio e della corsa alla salvezza.

Bisoli però è un martello anche fuori, perché tutto quello che dice suona come uno stimolo continuo per rassicurare tutti.

Ricordiamo così che la gara contro il Cosenza era quella dello scossone, poi quella contro il Livorno era stata definita la gara spartiacque, mentre la trasferta a Perugia doveva essere decisiva. Infine quella di stasera (stadio Zini, ore 21), contro lo Spezia, è stata etichettata come match point.

Salvezza come punto di partenza e di arrivo del Bisoli pensiero.

