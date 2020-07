Soresina: grandine, blackout e semafori in tilt

SORESINA (24 luglio 2020) - Grandine, blackout e semafori in tilt a Soresina (vedi video sopra), alberi caduti e tetti scoperchiati a Castelleone, linee elettriche e rete idrica fuori uso a Trigolo e Fiesco e poi ripristinata. Nessun danno grave a cose o persone ma emergenza diffusa in tutto il Soresinese, dalle 7 del mattino in poi. Super lavoro per vigili del fuoco, polizia locale, Protezione civile e cantonieri comunali.

