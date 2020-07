Auto contro camion, la vittima è Alessandro Franzini

GADESCO (24 luglio 2020) - Tragedia lungo la via Mantova, ieri pomeriggio. L’impatto frontale tra un mezzo pesante e una Mercedes C220 non ha lasciato scampo al 42enne di Grontardo Alessandro Franzini, che è morto sul colpo.

L’incidente è avvenuto verso le 18.40, a pochi metri dall’incrocio per Delmona. Nonostante la dinamica sia ancora al vaglio dei carabinieri della stazione di Vescovato, sembrerebbe che la berlina, condotta dal 42enne, fosse diretta verso Cicognolo, mentre il mezzo pesante - con a bordo due persone, un 36enne e un 61enne - stesse viaggiando nella direzione opposta, verso la città. Un impatto terribile, violentissimo, frontale che ha proiettato la macchina nella scarpata adiacente le sede stradale, tra rovi e alberi. Il mezzo pesante, nel tentativo di scansare l’autovettura, è finito prima sulla banchina e infine nel fosso. Ora spetterà ai carabinieri della stazione di Vescovato guidata dal comandante Adriano Garbino, stabilire con esattezza la dinamica dell’accaduto.

