Tragedia in mare, annegato il 42 enne Georgel Rusu

CREMONA (21 luglio 2020) - Tragedia in mare ieri nel tardo pomeriggio a Valverde di Cesenatico. Il turista 42 enne Georgel Rusu, di origine rumena, ma da tempo residente a Cremona, è morto annegato mentre faceva il bagno. I bagnini di salvataggio lo hanno soccorso quando era già sul fondale, in una zona dove c’erano poco meno di un paio di metri d’acqua. Dopo essere stato caricato sul moscone di servizio, Georgel è stato portato a riva già privo di sensi. Purtroppo, ogni tentativo di rianimarlo è stato inutile. L'uomo era in vacanza a Valverde da pochi giorni con la moglie Roxana (operatrice sanitaria presso la Fondazione SS. Redentore di Castelverde, volontaria della Croce Verde e rappresentante Avon, incarico che da tempo la porta nelle case di molte famiglie di città e provincia) e con la figlioletta di 6 anni.

