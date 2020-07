Allarme Ponte Verdi, Persico: "Stop per tre mesi"

SAN DANIELE PO (21 luglio 2020) - Allarme per il ponte Verdi che collega Cremonese e Parmense. All'incontro a porte chiuse che si è tenuto ieri sera tra sindaci, tecnici e Provincia di Parma, era presente anche il sindaco di San Daniele Po Davide Persico che spiega "il quadro emerso è sconcertante. Il ponte è più danneggiato del previsto e numerosi passaggi clandestini di mezzi pesanti ne compromettono la struttura. Se si rompesse una trave in questa fase, avremmo una chiusura totale del ponte per almeno due anni, dicevano ieri gli ingegneri. Per recuperare il fermo del lockdown, quindi, avrebbero deciso la chiusura al traffico del ponte a partire da lunedì 27 luglio fino a fine ottobre. Ciò comporterà i disagi che ben conosciamo e perdite economiche ingenti che si sommeranno alle già corpose perdite dovute alla crisi del Covid".

